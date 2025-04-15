МИД РФ: в Доминикане открылось российское посольство

В Доминикане заработало российское посольство. Об этом во вторник сообщили в российском диппредставительстве. Диппредставительство расположено в столице республики Санто-Доминго.

«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале посольства.

В сентябре 2024 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминиканской Республике. Ранее функции дипломатического представительства в стране выполняло российское посольство в Венесуэле. 31 марта президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Середина чрезвычайным и полномочным послом России в Доминиканской Республике.

Анастасия Домбицкая