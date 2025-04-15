В минприроды Ульяновской области новый руководитель

Во вторник, 15 апреля, распоряжением губернатора Ульяновской области Алексея Русских исполняющим обязанности регионального министра природных ресурсов и экологии назначен Евгений Черкасов. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Волга» в региональном минприроды, а также источники в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее Евгений Черкасов возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция агрохимической службы “Ульяновская”», с 1 апреля он был назначен заместителем министра природных ресурсов. Уже тогда источники «Ъ-Волга» предполагали, что Евгения Черкасова планируют поставить во главу министерства.

Исполнявший обязанности министра Антон Фомин на прошлой неделе подал заявление на увольнение по собственному желанию. Понедельник был последним днем его работы.

Региональное минприроды без постоянного министра с декабря 2023 года, когда после приезда в Ульяновск генпрокурора Игоря Краснова и высказанных им критических замечаний подала в отставку министр Гульнара Рахматулина. Все последующие руководители были заместителями министра, на которых возлагалось исполнение обязанностей главы минприроды, — Наталья Аюкаева, Иван Исаев, Антон Фомин.

Андрей Васильев, Ульяновск