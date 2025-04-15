Спортивный бизнес

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как распоряжаются капиталом Александр Овечкин и Уэйн Гретцки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Большие звезды спорта часто хотят попробовать себя в бизнесе. Уэйн Гретцки и Александр Овечкин, о которых так много говорят в последнее время, не исключение. Но если спортивные достижения хоккейных грандов известны уже каждой домохозяйке, то про их успех на поприще бизнеса упоминают значительно реже.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» вкладывает деньги осторожно. В одном из интервью он рассказал, что 20% от заработка инвестирует в американские облигации, а в 2021-м стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит». Что же касается бизнес-проектов, то здесь пока все сложнее: попытки россиянина открыть сеть пиццерий в нашей стране завершились неудачей. В 2022 году известная американская компания заявила об уходе из РФ, а сейчас она переживает не лучшие времена. Ее акции уверенно падают. Также Александр запустил собственную линию одежды под брендом OVIGR8, но насколько успешным оказалось это предприятие, неизвестно.

А вот Уэйн Гретцки, выпуская одежду для элитных клиентов, смог серьезно заработать. Пока больших провалов в бизнесе у канадца не было — успешной стала даже винодельня, которую он открыл в 2006-м, хотя сам спортсмен признавался, что в этот проект не верил. Также у бывшего нападающего есть ресторан в Торонто, который считается местной достопримечательностью. Там даже открыли музей, где представлены раритетные вещи из коллекции хоккеиста: игровые свитера, клюшки, коньки и, конечно, медали и кубки. Сейчас состояние Гретцки оценивается выше $250 млн, так что как бизнесмен канадец успешнее россиянина. Но, возможно, пока, ведь Овечкин действующий игрок НХЛ и, бог даст, еще не один год будет забивать. А вот после завершения его карьеры можно будет уже всерьез сравнивать предпринимательскую жилку суперзвезд.

Владимир Осипов