Fair Tax Foundation: крупнейшие IT-компании США недоплатили $278 млрд налогов

Некоммерческая организация Fair Tax Foundation (FTF) обвинила шесть крупнейших технологических корпораций США в неуплате налогов на $278 млрд за последние десять лет, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sakuma, File / AP Фото: Paul Sakuma, File / AP

По подсчетам НКО, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet, Netflix, Apple и Microsoft получили суммарную выручку в размере $11 трлн, а их чистая прибыль за это же время составила $2,5 трлн. При этом, согласно анализу Fair Tax Foundation, средняя ставка, по которой эти компании выплачивали налоги в США, составила 18,8%. А если исключить единовременные платежи «большой шестерки» за уклонения от уплаты налогов в прошлом, то средний корпоративный налог на прибыль этих компаний и вовсе окажется на уровне 16,1%. Для сравнения, прочие американские корпорации со схожим уровнем дохода платили налоги по средней ставке 29,7%, отмечают авторы исследования.

Как отмечает FTF, самая скромная ставка налоговых отчислений оказалась у Netflix — всего 14,7% от полученной прибыли. Самая высокая — у Microsoft, которая за эти десять лет перечислила в казну США 20,4% от своей прибыли.

Кирилл Сарханянц