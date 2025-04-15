Google поможет пообщаться с дельфинами с помощью ИИ

Американская корпорация Google совместно с исследовательским проектом Wild Dolphin Project представила искусственный интеллект DolphinGemma, предназначенный для анализа и интерпретации звуковых сигналов дельфинов. Модель обучена на обширном архиве акустических записей, собранных учеными за десятилетия наблюдений за атлантическими пятнистыми дельфинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

DolphinGemma основана на открытых ИИ-моделях Gemma от Google и использует аудиотехнологию SoundStream. Модель способна работать на смартфонах Pixel, что позволяет ученым применять ее непосредственно в полевых условиях. В рамках проекта также используется устройство CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), разработанное в Технологическом институте Джорджии, которое позволяет записывать, прослушивать и синтезировать звуки дельфинов в реальном времени.

Исследователи надеются, что DolphinGemma поможет расшифровать структуру общения дельфинов, включая возможные имена и сигналы, используемые для социальных взаимодействий. Также ученые хотят выявить закономерности в коммуникации дельфинов и создать своего рода словарь их языка.

Евгений Федуненко