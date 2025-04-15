В Тольятти директора подозревают в трехмесячной невыплате зарплаты менеджеру

В Тольятти директор предприятия с октября по декабрь 2024 года не выплачивал заработную плату менеджеру по продажам. Этот факт вскрылся в ходе проверки, проведенной прокуратурой Центрального района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, общий размер задолженности составил 70 тыс. руб.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».

Алексей Алексеев