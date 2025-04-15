«Главный тренд текущего года — мультиагентные системы»

Какие тренды наблюдаются в развитии искусственного интеллекта? Есть ли фундаментальные ограничения для развития этой технологии? И можем ли мы преодолеть эти ограничения с помощью новых математических или физических моделей? Эти вопросы в рамках международной конференции Data Fusion, посвященной экономике данных и искусственному интеллекту, обсудили экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов и доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба AIRI Фото: Пресс-служба AIRI

— Какие тренды сейчас наблюдаются в науке об искусственном интеллекте?

— Основной тренд — это языковые модели. А самый горячий тренд 2025 года — это мультиагентные системы, когда у нас не одна, а много взаимодействующих моделей, которые решают какие-то полезные практические задачи за счет разбиения их на подзадачи. То есть это уже сообщество моделей, а не одна большая модель.

— А что для этого необходимо, какие математические или теоретические прорывы?

— На самом деле, это больше вопрос про бизнес. Когда к нам приходят с какими-то задачами, например, «сделайте нам помощника» или «сделайте нам систему, которая поможет нам принимать какие-то решения», первый вопрос, который ты задаешь: как вы себе представляете финальный результат? Что эта система должна делать? Первое, что нужно, — это четкая постановка задачи, второе — примеры данных, третье — критерии, по которым мы будем измерять качество результата. И здесь качество результата сильно важнее всего хайпа, который сейчас мы наблюдаем. Самое важное — нащупать те области, где математические технологии, которые были разработаны, будут иметь максимальный практический, прикладной эффект.

— И понятно, что они должны демонстрировать и хороший финансовый результат. А есть ли предел способностей у искусственного интеллекта?

— Предел есть у всего, но сейчас мы находимся в стадии экспоненциального роста, когда каждые пару месяцев выходят действительно новые модели. Недавно вышел DeepSeek, новая модель от OpenAI, которая рисует совершенно замечательные картинки. То есть сейчас мы находимся в такой, с одной стороны, волнующей, с другой стороны, не очень приятной области, когда мы действительно этих пределов не видим. Да, перспектив много, но я думаю, что ни один человек в мире не скажет, что есть какие-то фундаментальные пределы, и он знает, где они находятся.

— То есть сложно представить, как будет развиваться это направление в ближайшие два-три года?

— Представьте, что появился паровой двигатель, и мы пытаемся понять, что будет через несколько лет. Или появился интернет, и мы пытаемся понять, а как же он будет выглядеть через несколько лет. Мы очень быстро к этому привыкнем, но предсказать развитие искусственного интеллекта крайне сложно. И то, что мы видим сейчас, было крайне сложно предсказать пару лет назад.

— А есть ли какие-то ограничения для развития ИИ, например, с гуманитарной точки зрения?

— Сейчас основные ограничения связаны с инженерными вопросами: доступностью вычислительных ресурсов, наличием качественных данных и качественной разметки этих данных. В данный момент, если мы хотим сильно увеличить качество работы модели, есть прямой путь, но нужно купить в 10 раз больше железа и разметить в 10 раз больше данных, а это уже достаточно дорого. И это, наверное, основное ограничение.