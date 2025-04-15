В КЧР бывшая завотделением больницы осуждена на 7 лет за взятки

Бывшая заведующая отделением районной больницы Карачаево-Черкесии приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении за взятки и мошенничество, а ее сообщница к 3 годам условно. Об этом сообщает Следственное управление СКР по КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В январе 2023 года и.о. главврача районной больницы создал и возглавил комиссию по направлению пациентов на медико-социальную экспертизу. Для получения взяток от пациентов он привлек заведующую отделением»,— следует из сообщения.

Медики лично и через посредника вымогали деньги у местных жителей за оформление положительного решения комиссии по заболеваниям, являющимся основанием для присвоения группы инвалидности.

Медработнику и ее сообщнице, были предъявлены обвинения по пп. а, б, в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток организованной группой в крупном размере) и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Николай Аксенов