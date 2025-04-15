В Нефтекамске экс-полицейского приговорили к году колонии

Нефтекамский городской суд вынес приговор 36-летнему бывшему полицейскому, признанному виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд приговорил его к году колонии с лишением права занимать должности в системе МВД на два года.

По материалам дела, в августе 2023 года инспектор ГИБДД остановил автомобиль под управлением 26-летнего водителя, который был не пристегнут ремнем (ст. 12.6 КоАП РФ). При проверке сотрудник ДПС обнаружил, что у водителя много неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД. Полицейский решил доставить его в отдел МВД по Нефтекамску и потребовал пересесть на переднее пассажирское сиденье служебного автомобиля, но тот отказался.

Тогда полицейский насильно вытащил водителя с заднего сиденья и усадил его на переднее пассажирское сиденье. При этом нарушитель держал дверь автомобиля, не давая ее закрыть, и не реагировал на требования.

Затем инспектор, находясь позади пассажирского сиденья, насильно, со значительной силой, стал натягивать на себя ремень безопасности переднего пассажирского сиденья, которым был зафиксирован водитель, вдавливая ногами и упираясь ими в спинку сиденья, сдавливая грудную клетку и затрудняя дыхание, насильно придавив его к спинке сиденья. Также подсудимый трижды ударил его по голове. Своими действиями он причинил потерпевшему боль и травмы, пояснил суд.

Майя Иванова