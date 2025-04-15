СВО для криминального авторитета

Городской суд Норильска приостановил рассмотрение уголовного дела об убийстве управляющего рестораном «Кавказ» Тамаза Абуладзе в 2001 году. Тогда прятавшийся в подвале киллер расстрелял ресторатора возле дома. После задержания весной 2024 года предполагаемый организатор убийства, бывший криминальный авторитет Александр Петренко (Петрик), заключил сделку со следствием, а когда дело поступило в суд — контракт с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приостановил производство по делу Александра Петренко, пожелавшего принять участие в специальной военной операции России на Украине

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд приостановил производство по делу Александра Петренко, пожелавшего принять участие в специальной военной операции России на Украине

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд Норильска приостановил разбирательство по делу Александра Петренко, обвиняемого в организации убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы. Об этом «Ъ-Сибирь» сегодня рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

В апреле прошлого года в Норильске был задержан Александр Петренко, который, по данным силовиков, в 2000-х годах являлся весьма авторитетной фигурой в здешних криминальных кругах. В заполярный город Петрик, перебравшийся в Москву, приехал на пару дней, чтобы уладить какие-то дела. Красноярское управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в организации убийства ресторатора Тамаза Абуладзе в 2001. Это преступление оставалось нераскрытым 23 года.

В ночь на 8 марта 2001 года в РОВД Норильска поступило сообщение о стрельбе у дома №32 на улице Комсомольской. Управляющий рестораном «Кавказ» Тамаз Абуладзе, проживавший в этом доме, был убит. Ранения в живот и руку получил его телохранитель. В подвале дома правоохранители нашли огневую позицию киллера. Пол там был усеян стреляными гильзами. В сугробе обнаружили брошенный исполнителем автомат. Выяснилось, что ствол был похищен в 1992 году в Приднестровье, где в то время шли военные действия.

Согласно версии следствия, убийство ресторатора Петрик заказал, узнав, что тот якобы собирается устранить находящегося под его защитой бизнесмена. Ликвидацию Тамаза Абуладзе, говорится в деле, он поручил своим подручным.

Как рассказали источники «Ъ-Сибирь», из троицы исполнителей до наших дней дожил только один — 54-летний Юрий Бабенко, который, по материалам следствия, хранил в доме автомат и собирал информацию о маршрутах передвижения, местах пребывания и распорядке дня жертвы. Недавно его приговорили к восьми годам колонии особого режима. Киллер умер от сердечной недостаточности в 2020 году, еще один участник группы, выполнявший роль водителя, свел счеты с жизнью. Бывший авторитет признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве.

В декабре 2024 года в горсуде Норильска по делу начался процесс. Не дожидаясь приговора, 56-летний бывший авторитет заключил контракт с Минобороны, и производство по делу было приостановлено. Из СИЗО, где Петрик находится уже год, его освободят при передаче представителю военного ведомства.

Константин Воронов