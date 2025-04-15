Ночь в огнях

Начавшиеся в апреле крупные ландшафтные пожары не прекращаются на юго-востоке Сибирского федерального округа. В ночь на 15 апреля наиболее сложная обстановка сложилась в Туве, где, благодаря, в том числе, большому количеству добровольцев, удалось защитить от огня населенные пункты. На юге Красноярского края пожар уничтожил базу отдыха, расположенную на окраине Минусинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Туве линию огня удалось остановить на подступах к населенным пунктам

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ В Туве линию огня удалось остановить на подступах к населенным пунктам

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Крупные ландшафтные пожары несколько дней не утихают в Туве. По данным правительства республики, к утру 15 апреля на ее территории было зафиксировано семь крупных лесных пожаров общей площадью 1,9 тыс. га. Самый крупный из них (1,4 тыс. га) — в Барун-Хемчикском кожууне (районе), где расстояние от линии огня до села Эрги-Барлык составляет 13 км.

В ночь на 15 апреля самой сложной оставалась ситуация в Тандинском кожууне, где крупнейший лесной пожар подходил к селу Кызыл-Арыг.

«Для предотвращения дальнейшего распространения пламени накануне было решено применить метод встречного пала… Пал был проведен накануне вечером и позволил создать барьер между огнем и жилой территорией»,— сообщили в правительстве о примененном способе борьбы с огнем.

Предполагается, что ликвидировать этот пожар, несмотря на порывы ветра до 25 м/с, удастся до 16 апреля.

По данным главного управления МЧС по Республики Тыва, утром 15 апреля на тушении лесных пожаров было задействовано 386 человек и 65 единиц техники. Бороться с огнем помогают многочисленные волонтеры из числа местных жителей. Например, в Тандинском кожууне — примерно по 30 добровольцев из Кызыл-Арыга и села Арыг-Бажы. «Мы, коллектив средней общеобразовательной школы, не остались в стороне. Помогаем с подвозом и доставкой воды для заливки участков открытого горения, а также для поддержания сил волонтеров готовим еду»,— рассказали сотрудники средней школы из Кызыл-Арыга на странице учебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В случае необходимости в Тандинском кожууне подготовлены пути эвакуации жителей населенных пунктов Владимировка, Балгазын и Сой. Два пункта временного размещения на 100 человек каждый обустроены в школе села Балгазын и в спортивном центре Бай-Хаака.

Пожары стали проблемой и для юга соседнего Красноярского края.

«Всю ночь мы боролись со стихией. На территории Новотроицкого сельсовета горела сухая трава. Ситуацию осложняли сильный ветер и сложный рельеф местности. Огонь был виден даже из отдаленных сел района»,— сообщил утром во вторник глава Минусинского района Серей Глухов.

В черте самого Минусинска, скорее всего, из-за обрыва ЛЭП, в эту ночь сгорела база отдыха «Шишкин лог», принадлежащая муниципалитету. «Дежуривший на базе сторож успел оповестить о риске возгорания базы пожарных и выехать из зоны потенциального возгорания»,— сообщил о ЧП Telegram-канал «южной столицы» Красноярского края. Городским властям пришлось провести еще одну опашку, чтобы предотвратить распространение пожара на микрорайон Дачный.

«Крупные степные пожары тушили в Ширинском, Орджоникидзевском и Бейском районах. Общий фронт огня составил 17 км»,— сообщили, в свою очередь, 15 апреля в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

Напомним, это не первые крупные ландшафтные пожары на юге Енисейской Сибири в апреле. Ураган, ударивший 5 апреля, спровоцировал быстрое распространение огня в лесной и степной зонах. Тогда в Красноярском крае огонь уничтожил в общей сложности шесть жилых домов в селах Каптырево Шушенского района и Калиновка Партизанского района. В Хакасии от огня пострадали постройки в Усть-Абаканском и ряде других районов, а также в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Несколько человек были госпитализированы.

По данным Гидрометцентра, 14 апреля в этой части Сибири установилась аномально жаркая погода. Температурные рекорды были зафиксированы, в частности, в Иркутске (+26,8 градусов) и Абакане (+28,9 градусов).

Валерий Лавский