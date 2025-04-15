Ночь в огнях
Ландшафтные пожары на юге Сибири приобрели угрожающие масштабы
Начавшиеся в апреле крупные ландшафтные пожары не прекращаются на юго-востоке Сибирского федерального округа. В ночь на 15 апреля наиболее сложная обстановка сложилась в Туве, где, благодаря, в том числе, большому количеству добровольцев, удалось защитить от огня населенные пункты. На юге Красноярского края пожар уничтожил базу отдыха, расположенную на окраине Минусинска.
В Туве линию огня удалось остановить на подступах к населенным пунктам
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Крупные ландшафтные пожары несколько дней не утихают в Туве. По данным правительства республики, к утру 15 апреля на ее территории было зафиксировано семь крупных лесных пожаров общей площадью 1,9 тыс. га. Самый крупный из них (1,4 тыс. га) — в Барун-Хемчикском кожууне (районе), где расстояние от линии огня до села Эрги-Барлык составляет 13 км.
В ночь на 15 апреля самой сложной оставалась ситуация в Тандинском кожууне, где крупнейший лесной пожар подходил к селу Кызыл-Арыг.
«Для предотвращения дальнейшего распространения пламени накануне было решено применить метод встречного пала… Пал был проведен накануне вечером и позволил создать барьер между огнем и жилой территорией»,— сообщили в правительстве о примененном способе борьбы с огнем.
Предполагается, что ликвидировать этот пожар, несмотря на порывы ветра до 25 м/с, удастся до 16 апреля.
По данным главного управления МЧС по Республики Тыва, утром 15 апреля на тушении лесных пожаров было задействовано 386 человек и 65 единиц техники. Бороться с огнем помогают многочисленные волонтеры из числа местных жителей. Например, в Тандинском кожууне — примерно по 30 добровольцев из Кызыл-Арыга и села Арыг-Бажы. «Мы, коллектив средней общеобразовательной школы, не остались в стороне. Помогаем с подвозом и доставкой воды для заливки участков открытого горения, а также для поддержания сил волонтеров готовим еду»,— рассказали сотрудники средней школы из Кызыл-Арыга на странице учебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В случае необходимости в Тандинском кожууне подготовлены пути эвакуации жителей населенных пунктов Владимировка, Балгазын и Сой. Два пункта временного размещения на 100 человек каждый обустроены в школе села Балгазын и в спортивном центре Бай-Хаака.
Пожары стали проблемой и для юга соседнего Красноярского края.
«Всю ночь мы боролись со стихией. На территории Новотроицкого сельсовета горела сухая трава. Ситуацию осложняли сильный ветер и сложный рельеф местности. Огонь был виден даже из отдаленных сел района»,— сообщил утром во вторник глава Минусинского района Серей Глухов.
В черте самого Минусинска, скорее всего, из-за обрыва ЛЭП, в эту ночь сгорела база отдыха «Шишкин лог», принадлежащая муниципалитету. «Дежуривший на базе сторож успел оповестить о риске возгорания базы пожарных и выехать из зоны потенциального возгорания»,— сообщил о ЧП Telegram-канал «южной столицы» Красноярского края. Городским властям пришлось провести еще одну опашку, чтобы предотвратить распространение пожара на микрорайон Дачный.
«Крупные степные пожары тушили в Ширинском, Орджоникидзевском и Бейском районах. Общий фронт огня составил 17 км»,— сообщили, в свою очередь, 15 апреля в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.
Напомним, это не первые крупные ландшафтные пожары на юге Енисейской Сибири в апреле. Ураган, ударивший 5 апреля, спровоцировал быстрое распространение огня в лесной и степной зонах. Тогда в Красноярском крае огонь уничтожил в общей сложности шесть жилых домов в селах Каптырево Шушенского района и Калиновка Партизанского района. В Хакасии от огня пострадали постройки в Усть-Абаканском и ряде других районов, а также в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Несколько человек были госпитализированы.
По данным Гидрометцентра, 14 апреля в этой части Сибири установилась аномально жаркая погода. Температурные рекорды были зафиксированы, в частности, в Иркутске (+26,8 градусов) и Абакане (+28,9 градусов).