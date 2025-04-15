В Новосибирске на 9 лет осудили создателя группы-смерти «Синий кит»

Ленинский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении местного жителя Ильи Погиблова, который создал в соцсетях канал «Синий кит». Подсудимого признали виновным в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110.2 УК РФ), склонение к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Ему назначили девять лет колонии строгого режима, а также на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, злоумышленник действовал в 2023 году. Через общение в мессенджерах он склонял детей к самоубийству. В частности жертвы должны были выполнить ряд заданий, направленных на причинение себе повреждений. Последним действием должно было стать сведение счетов с жизнью.

Уточняется, что для ведения группы Илья Погиблов привлек подростка. «Довести умысел фигуранты дела не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова