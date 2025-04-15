Министром транспорта и дорожного хозяйства Хакасии стал Михаил Евтушенко

Михаил Евтушенко утвержден в должности министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии. С 20 марта он был исполняющим обязанности главы ведомства, сообщает пресс-служба правительства региона.

В июне 2021-го господин Евтушенко занимал пост главы управления автомобильных дорог республики, в январе 2022 года перешел на должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии.

Михаилу Евтушенко 32 года, он окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Трудовую деятельность начал в «Хакасавтодоре» в 2014 году.

Александра Стрелкова