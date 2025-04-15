В Иглинском районе вернули незаконно проданные 9,5 га земли

Верховный суд Башкирии обязал вернуть незаконно отчужденные земельные участки площадью более 9,5 га, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что в 2018 году руководитель территориального отдела минземимущества Башкирии незаконно заключил с физлицом договор купли-продажи земельного участка в селе Иглино. Новый владелец участка разделил его на две части, одну из которых продал, а другую подарил сыну.

Прокуратура Иглинского района обратилась в суд с иском о признании этих сделок недействительными, но суд первой инстанции отказал надзорному ведомству.

Верховный суд республики поддержал апелляционное заявление прокуратуры.

Кроме того, ранее незаконно продавшему земельный участок вынесен обвинительный приговор.

Майя Иванова