На пожаре в пятиэтажке Энгельса погиб человек

Во 2-ом микрорайоне Урицкого в Энгельсе Саратовской области на пожаре в пятиэтажном доме коридорного типа погиб 51-летний мужчина. Он задохнулся в дыму, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар произошел в ночь на 15 апреля. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что горит комната на первом этаже по всей площади.

Специалисты эвакуировали с верхних этажей четырех человек, еще 10 сделали это самостоятельно. Пострадавших среди них нет.

В тушении огня на 16 кв. м были задействованы три пожарных расчета. Специалисты выясняют причину случившегося.

Павел Фролов