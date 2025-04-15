В Самарской области за неделю выявлено более 9,5 тыс. зараженных ОРВИ

Свыше 9,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ было зарегистрировано в Самарской области за прошлую неделю. Показатель на десять тыс. населения составил 30,6. Это ниже эпидпорога на 28,9%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 66,9%, 3-6 лет на 61,4%, 7-14 лет на 65,2%, 15 лет и старше на 2,1%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с прошлой неделей в Самарской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 12,5%. Также меньше стали болеть ОРВИ жители региона всех возрастных групп.

В настоящее время в Самарской области циркулируют вирусы гриппа В и гриппа А (H1N1). При этом в регионе преобладают вирусы гриппа А (H1N1), а среди вирусов негриппозной этиологии доминируют вирусы парагриппа.

Георгий Портнов