В Башкирии экс-инспектор ДПС обвиняется в превышении полномочий

Белебеевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС отдела ГИБДД по Ермекеевскому району. Он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре 2023 года инспектор ДПС, остановив автомобиль с водителем без удостоверения, не составил на него протокол. Вместо этого он предложил приехавшей на место матери водителя оплатить 10 тыс. руб. задолженности сотрудников ГИБДД в магазине автозапчастей. Мать водителя внесла деньги, а затем пожаловалась на инспектора в полицию.

Обвиняемый не признал вину. По требованию прокуратуры суд изменил основание увольнения полицейского на формулировку «в связи с утратой доверия».

Майя Иванова