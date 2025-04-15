Экс-министр кузбасского углепрома может быть назначен главой ГУРШ

Освобожденный от должности министра угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев может быть назначен руководителем Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). По данным источников «Ъ-Сибирь», он в числе кандидатов на эту должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

На посту министра угольной промышленности Кузбасса господин Токарев работал с октября 2020 года до вчерашнего дня.

Напомним, что в отношении двух бывших заместителей министра энергетики РФ и двух заместителей директора ГУРШ расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.

Игорь Лавренков, Кемерово