ФСБ задала уголька министерству

Как стало известно “Ъ”, в пятницу суд изберет меры пресечения заместителю министра энергетики Сергею Мочальникову, его предшественнику в данной должности Анатолию Яновскому и двум их коллегам из ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). По версии ФСБ и МВД, вместе с предпринимателями они похищали бюджетные средства, выделяемые на проекты, связанные с очисткой территорий бывших выработок. Прямой ущерб Российской Федерации от махинаций, по предварительным данным, мог превысить 500 млн руб., а косвенный, нанесенный природе, составить около 12 млрд руб. При этом фигуранты, рассчитывая избежать СИЗО, активно сотрудничают со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Яновский на международном форуме «Нефть и газ» (апрель 2022 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Анатолий Яновский на международном форуме «Нефть и газ» (апрель 2022 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Утром в четверг сотрудники управления «П» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы провели серию обысков в квартирах и на рабочих местах бывших и действующих чиновников Минэнерго. По их результатам были задержаны Сергей Мочальников (замминистра энергетики с 2022 года) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998-2004 и 2008-2021 гг.) Господину Яновскому и оказавшимся с ним в одном деле заместителям директора ГУРШ Наталье Коневой и Асельдиру Раджабову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет заключения), а господину Мочальникову — менее тяжкое (до четырех лет) злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Источники “Ъ”, близкие к силовикам, отмечают, что их задержание стало результатом длительной разработки СЭБ ФСБ, позволившей раскрыть целую цепочку, которая много лет использовалась для хищения бюджетных средств.

По данным “Ъ”, следствие полагает, что Сергей Мочальников трижды из корыстной или иной заинтересованности злоупотребил полномочиями, возглавляя департамент угольной промышленности. Так, в 2018 году он подписал акты о приемке работ, выполненных ООО «Сибстройинвест» в рамках контракта на демонтаж зданий и сооружений, рекультивацию породных отвалов и организацию сброса шахтных вод у шахты «Усьва-3» в Пермском крае. Господин Мочальников, считает следствие, знал, что в бумагах недостоверная информация как о действиях подрядчика, так и понесенных им затратах. Компания же получила оплату в полном объеме, что «повлекло существенное нарушение интересов государства — Российской Федерации».

В 2019 году чиновник утвердил, как теперь выясняется, до конца не выполненные работы на шахтах «Шушталепская», «Байдаевская» и имени Димитрова в Кемерово, где в том числе тушили пожары на отвалах грунта. А в 2023 году, уже уйдя на повышение, завизировал рекультивацию земли на кузбасской шахте «Пионерка» — к этому контракту у правоохранительных органов также возникли вопросы.

По версии следствия, благодаря злоупотреблениям господина Мочальникова остальные фигуранты смогли провернуть махинации с бюджетными деньгами, выделенными на ликвидацию шахт, похитив около 500 млн руб.

При этом ущерб, нанесенный природе, по предварительным данным, может оказаться еще выше — до 12 млрд руб. «В результате невыполненных работ нанесен критический вред экологии»,— говорится в материалах расследования, связанного с ГУРШ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мочальников (2019 год)

Фото: Минэнерго Сергей Мочальников (2019 год)

Фото: Минэнерго

Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ ГУРШ) учреждено постановлением правительства РФ от 20 ноября 1997 года. Принадлежит Минэнерго и занимается ликвидацией потенциально опасных объектов угольной отрасли: закрытием шахт, контролем за выходом подземных вод, рекультивацией отвалов и прилежащих территорий, демонтажем промышленных сооружений, а также переселением шахтерских поселков. Согласно отчету о финансовых результатах за 2023 год, общие доходы ГУРШ за 2023 год составили 283,6 млн руб., расходы — 276,4 млн руб.

Напомним, что первыми фигурантами дела о махинациях в ГУРШ еще летом этого года стали гендиректор соответствующего ФГБУ Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян, которого следователи и оперативники называли бенефициаром целого ряда компаний, которые, как правило, и проводили работы на шахтах. Сейчас эти фирмы — «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник» и пр.— уже ликвидированы.

Господа Моисеенков и Шагинян по ходатайствам следователей УВД ЗАО были арестованы Никулинским райсудом. В документах, опубликованных на сайте суда, говорится, что мера пресечения в виде содержания под стражей для них будет действовать до середины ноября. Господин Шагинян, очевидно, решивший сотрудничать со следствием, жалобы на продление ареста отзывал или не обжаловал соответствующие постановления суда. В свою очередь, адвокаты господина Моисеенкова безуспешно пытались убедить суд, что уголовное дело расследуется УВД, которое территориально никак не связано с предполагаемыми махинациями, совершаемыми в других регионах страны, а при первичном задержании были неправильно оформлены документы на фигуранта.

В пятницу Никулинский райсуд должен избрать меры пресечения господам Мочальникову, Яновскому, Коневой и Раджабову. Учитывая, что инкриминируемое ему деяние не является тяжким, замминистра Мочальников, скорее всего, сохранит свободу, попав под домашний арест или запрет определенных действий. К тому же чиновник, по данным источников “Ъ”, активно содействует расследованию. Другие обвиняемые также дают показания, но из-за серьезности обвинения могут оказаться за решеткой. Расследование же назначает новые экспертизы, которые помогут выявить махинации на других ликвидированных шахтах и уточнить ущерб, нанесенный бюджету и экологии.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев