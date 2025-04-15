Министр угольной промышленности Кузбасса ушел в отставку
Олег Токарев освобожден от должности министра угольной промышленности Кузбасса по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.
Фото: Администрация Правительства Кузбасса
Главой кузбасского минуглепрома Олег Токарев работал с октября 2020 года, а ранее, с июля 2017 года, возглавлял областной департамент угольной промышленности, который был реорганизован в министерство.
Олег Токарев родился в 1970 году в кузбасском городе Киселевск, где в 1989 году окончил горный техникум по специальности «Горная электромеханика». В 1994 году получил высшее образование в Сибирской государственной горно-металлургической академии (сейчас Сибирский индустриальный университет) в Новокузнецке по специальности «Электромеханика в горном производстве». До назначения руководителем департамента угольной промышленности занимал должность замначальника учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке.