Министр угольной промышленности Кузбасса ушел в отставку

Олег Токарев освобожден от должности министра угольной промышленности Кузбасса по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Главой кузбасского минуглепрома Олег Токарев работал с октября 2020 года, а ранее, с июля 2017 года, возглавлял областной департамент угольной промышленности, который был реорганизован в министерство.

Олег Токарев родился в 1970 году в кузбасском городе Киселевск, где в 1989 году окончил горный техникум по специальности «Горная электромеханика». В 1994 году получил высшее образование в Сибирской государственной горно-металлургической академии (сейчас Сибирский индустриальный университет) в Новокузнецке по специальности «Электромеханика в горном производстве». До назначения руководителем департамента угольной промышленности занимал должность замначальника учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке.

Игорь Лавренков, Кемерово