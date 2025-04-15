Цена помещений под стрит-ритейл в Москве опустилась на 1%

Стоимость квадратного метра в формате стрит-ритейла в столице снизилась до 454 тыс. руб. по итогам первого квартала 2025 года. Снижение наметилось впервые с конца 2023 года, передает Forbes со ссылкой на данные SimpleEstatе. При этом за год цена увеличилась на 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Стрит-ритейл — формат торговли, при котором заведения размещаются на первых этажах зданий с доступом прямо с улицы. Это делает их удобными для потребителя и привлекает больше клиентов.

Цена помещений площадью более 300 кв. м продолжила расти — с января цена 1 кв. м выросла на 6%, до 387 тыс. руб. Годовой рост — 25%. SimpleEstate объяснила рост цен на пустые помещения очень высокими ценами в новостройках. «Продать "воздушный замок" с якобы бесконечным ростом стоимости гораздо проще, чем готовый арендный бизнес с доходностью 7%, поэтому частные инвесторы выбирают новостройки, надеясь на дальнейший рост цен»,— говорится в материале.

Арендные ставки также возросли во всех сегментах. Помещения до 300 кв. м подорожали на 1%. Цена за квадрат выросла до 3 тыс. руб. Аренда помещений более 300 кв. м выросла на 10%, до 2,14 тыс. руб., помещений для супермаркетов — на 11%, до 2,3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

Подробнее о состоянии стрит-ритейла в Москве — в материале «Ъ» «Бренды не выходят на улицу».