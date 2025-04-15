Бренды не выходят на улицу

Российские fashion-компании снизили активность на рынке стрит-ритейла. За весь 2025 год на ключевых торговых улицах Москвы откроется не более 30 новых магазинов — это на 46% меньше, чем в 2024-м, прогнозируют консультанты. Это связано не только с небольшим объемом свободных площадей, но и с нежеланием новых брендов рисковать финансами при открытии отдельно стоящего магазина. Такие ритейлеры предпочитают начинать свой бизнес с размещения в торгцентрах.

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В 2025 году на торговых улицах Москвы откроется на 46% меньше fashion-магазинов, чем в 2024 году, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По подсчетам аналитиков, на рынке стрит-ритейла в столице запустится не более 30 новых магазинов, год назад было 44.

Ключевая причина — в низкой доле свободных площадей в центральных торговых коридорах Москвы в условиях высокого спроса на размещение в таких локациях, отмечает директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина.

Вакансия на ключевых торговых улицах в столице к концу 2025 года снизится на 1,9 процентного пункта год к году, до 6,5%, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Сказываются и растущие издержки из-за высоких ставок аренды, логистики, ремонта и эксплуатации, отмечает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Юлия Кузнецова. Еще один фактор — снижение маржинальности офлайн-проектов, поскольку потребители все чаще совершают покупки в онлайне, добавляет эксперт. Многие бренды предпочитают запускать свои первые магазины в торговых центрах, прежде чем выйти на рынок стрит-ритейла, добавляет Юлия Кузнецова.

Кроме того, сокращение количества открытий на торговых улицах связано с замедлением выхода на рынок новых брендов, говорит руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая. Только за январь—март 2025 года число вышедших на российский рынок марок уменьшилось вдвое год к году, до девяти новых брендов, подсчитал руководитель департамента маркетинговых исследований консалтинговой компании CMWP Андрей Шувалов. По его прогнозам, к концу года показатель снизится на 57% год к году.

Иностранные компании традиционно делали ставку именно на размещение в помещениях стрит-ритейла. Но сейчас их доля в общем объеме арендаторов такой недвижимости в Москве не превышает 9%, до пандемии и ухода из РФ международных брендов этот показатель составлял 19%, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Такой тренд фиксируется и в Санкт-Петербурге, где зарубежные марки занимают около 20% площадей, подсчитала Юлия Кузнецова. Число таких ритейлеров будет продолжать снижаться по мере того, как у брендов, временно приостановивших свою деятельность в России, будут заканчиваться сроки аренды, поясняет госпожа Ногай. Таких компаний всего 12, среди них — Chanel, Gucci, Tiffany&Co, Prada, Dior и Hermes.

До ухода из России крупнейших международных компаний центральные торговые улицы считались основной локацией для размещения международных брендов «тяжелого люкса», однако сейчас ситуация изменилась.

Сейчас в таких местах располагаются в основном магазины российских ювелирных домов или мультибрендовые проекты, поясняет Ирина Козина. Так, вместо магазина итальянской марки Brunello Cucinelli в Столешниковом переулке появился бутик российского 12 Storeez, а на бывших площадях французского Dior открылся локальный бренд нижнего белья Belle You.

По словам экспертов, опрошенных “Ъ”, сложившаяся рыночная конъюнктура вряд ли поменяется. Уровень вакантности, считает Евгения Прилуцкая, существенно не изменится, поскольку нового строительства в этом сегменте практически нет.

София Мешкова