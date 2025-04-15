Томича осудили на 13 лет за подготовку теракта на железной дороге

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор в отношении жителя Томской области по делу о подготовке теракта на железной дороге. Подсудимому назначили 13 лет лишения свободы и штраф 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

По данным правоохранителей, фигурант дела выступал против проведения специальной военной операции на Украине. В связи с этим он вступил в состав «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической и запрещена). От куратора томич получил задание организовать сход подвижного состава с рельсов. Устройство для совершения теракта («колесосбрасыватель») ему прислали по почте.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ во время сбора устройства на железнодорожных путях. По данным источников «Ъ-Сибирь», жителя области задержали 22 марта 2024 года в Томском районе региона.

Александра Стрелкова