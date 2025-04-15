Астраханскую фирму оштрафовали на 1 млн за коррупционное правонарушение

В Астраханской области по постановлению прокуратуры организацию обязали выплатить штраф в размере 1 млн руб. за коррупционное правонарушение (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Кировского района Астрахани выяснила, что представитель строительной фирмы передал должностному лицу Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области 160 тыс. руб. в качестве незаконного вознаграждения в период с сентября 2021 по июль 2022 года. Взамен получателю денежных средств предстояло обеспечить приемку и оплату жилых помещений, не соответствующих техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям аукционной документации и условиям госконтракта.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении. Фирму оштрафовали на 1 млн руб., арестовали ее банковские счета. Что касается взяткополучателя, ранее в отношении него суд вынес обвинительный приговор.

Павел Фролов