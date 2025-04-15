На Ставрополье подключили более 2,4 тысячи организаций к платформе обратной связи

Ставропольский край завершил внедрение программы «Цифровое государственное управление», обеспечив интеграцию цифровых технологий в сферу госуправления и предоставления госуслуг. В регионе функционирует платформа обратной связи, к которой уже подключено свыше 2,4 тыс. краевых органов и организаций, сообщает пресс-служба краевой думы.

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В рамках программы «Информационная инфраструктура» доступ к интернету получили 1005 социально значимых объектов. Также создана телекоммуникационная инфраструктура для 145 судебных участков мировых судей.

По данным ведомства, консультативная поддержка по вопросам медицинской помощи осуществляется на базе Ситуационного центра региона. Этот же номер используется для решения вопросов, связанных с поддержкой участников СВО.

Депутаты акцентировали внимание на проблеме телефонного мошенничества, от которого часто страдают жители края. По мнению парламентариев, необходимо повышать финансовую и IT-грамотность населения, а также ужесточить ответственность за подобные преступления.

Николай Аксенов