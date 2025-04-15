В Петровском округе под колесами «Лады» погиб пешеход

В Петровском округе утром 15 апреля на автодороге «Подъезд к селу Константиновскому» «Лада Гранта» сбила насмерть пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«26-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь из села Константиновское в направлении Светлограда, совершил наезд на человека, находившегося на проезжей части. Пешеход не пересекал дорогу без светоотражающих элементов на одежде»,— сообщил начальник Госавтоинспекции Отдела МВД России «Петровский» Владимир Цапко.

В результате происшествия 35-летний житель села Константиновское скончался от полученных травм до прибытия медиков. Правоохранители установили, что управлявший машиной мужчина ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Точные обстоятельства инцидента выясняются.

Николай Аксенов