Промзону красноярского химкомбината «Енисей» за 1,3 млрд рублей очистит НИИОХТ

Министерство промышленности и торговли РФ определило подрядчика, который выполнит работы по ликвидации производства порохов и твердого ракетного топлива на территории ФГУП «ПО «КХК «Енисей» в Красноярске. Контракт по максимальной цене в 1,3 млрд руб. заключен с ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии». Работы должны быть завершены до 30 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На территории комбината сейчас находятся остатки нитроцеллюлозы, пороховой массы, кислот, нефтепродуктов, фенола, формальдегида и других едких и взрывоопасных веществ. Они складированы в шламонакопителях. Подрядчику предстоит обезвредить более 4,2 тыс. т содержимого шламонакопителя, очистить более 8,5 тыс. м производственной канализации ФГУП «ПО «КХК «Енисей», загрязненных опасными веществами, а также снести 13 зданий и сооружений.

Предприятие осуществляло свою деятельность с 1941 года. Основным видом деятельности комбината являлся выпуск продукции специального назначения – пороха и твердого ракетного топлива на основе нитроцеллюлозы. К настоящему времени производственная деятельность на объектах ФГУП «ПО КХК «Енисей» остановлена. Текущее техническое состояние зданий, сооружений, подземных коммуникаций и технологического оборудования, шламонакопителя, а также наличие в них остатков нитроцеллюлозы, пороховой массы, кислот, нефтепродуктов, фенола, формальдегида и др. опасных веществ обуславливают высокую степень опасности комбината для жизни и здоровья населения и качества окружающей среды.

Лолита Белова