Кемеровский СК просит повторно арестовать рабовладельцев, которых отпустил суд

Кузбасские следователи повторно обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу трех местных жителей, которые держали в рабстве девять человек. Первое прошение следствия суд отклонил, отпустив обвиняемых под запрет определенных действий, сообщили в региональном управлении СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что в отношении фигурантов возбудили новые уголовные дела. К обвинению в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), им дополнительно вменили в вину ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 117 УК РФ (истязание).

Как писал «Ъ-Сибирь», Кузбасский СК задержал трех жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет. По версии следствия, на протяжении 13 лет (с 2012-го по 2025 год) они держали в подвале гаража, пять мужчин и четырех женщин. Невольников они заставляли собирать металлолом на городских свалках. Одной из потерпевших удалось сбежать. Остальных освободили силовики. Двое пленников находились в розыске как без вести пропавшие.

Илья Николаев