Новосибирца осудят за попытку подорвать здание полиции в Белгородской области

2-й Западный окружной военсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в покушении на подготовку теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 3 ст. 222 УК РФ), сообщает прокуратура Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела прибыл в Белгородскую область по указанию неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. По инструкции куратора новосибирец достал из тайника самодельное взрывное устройство, установил его у здания полиции города Строитель и активировал.

Злоумышленник был задержан оперативниками до того, как успел совершить теракт.

Александра Стрелкова