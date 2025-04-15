Полеты от прибыли до убытков

Авиакомпании УрФО отчитались за 2024 год по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ). «Уральские авиалинии» и «Ямал» показали рост чистой прибыли, а «ЮТэйр» — падение в несколько раз. По данным авиакомпаний и экспертов на авиаотрасль оказали влияние такие факторы, как санкций, проблемы с комплектующими, инфляция и высокая стоимость топлива.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По итогам 2024 года выручка авиакомпании «Уральские авиалинии» составила 143,4 млрд руб. Это на 29,2% больше по сравнению с предыдущим годом (110,9 млрд руб.), следует из отчетности компании в сервисе Центра раскрытия информации. Валовая прибыль увеличилась на 45%, достигнув 28,9 млрд руб. против 19,9 млрд руб. в 2023 году. Чистая прибыль по РСБУ составила 17,4 млрд руб., что немного превышает показатель 2023 года — 17,1 млрд руб.

Себестоимость продаж компании выросла на 25,7%, достигнув 114,5 млрд руб. по сравнению с 91 млрд руб. в 2023 году. Кредиторская задолженность «Уральских авиалиний» выросла с 12,5 млрд руб. на конец 2023 года до 14,9 млрд руб. к концу 2024 года. Дебиторская задолженность увеличилась с 14,5 млрд руб. до 22,3 млрд руб. за тот же период.

«Финансовые результаты деятельности авиакомпании по итогам 2024 года хороши, но нужно понимать, что они вызваны особенностями учета по РСБУ, когда текущие расходы на поддержание летной годности отражаются в инвестиционном денежном потоке»,— прокомментировали итоги «Ъ-Урал» в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что прибыль, заработанная авиакомпанией по итогам прошлого года, инвестирована в поддержание летной годности, сохранение парка воздушных судов и расширение материально-технической базы.

У авиакомпании «Ямал», как писал «Интерфакс», чистая прибыль составила 438 млн руб. по РСБУ в 2024 году против 992,5 млн руб. чистого убытка в 2023 году. В отчетности компании говорится о снижении выручки на 4,6% до 22,4 млрд руб. Валовая прибыль компании сократилась в 1,6 раза до 696 млн руб., а прибыль от продаж — в 2,9 раза, составив 258,7 млн руб. Прочие доходы выросли в 2,6 раза — до 2,1 млрд руб., тогда как прочие расходы снизились на 19,6% — до 1,5 млрд руб. Кредиторская задолженность авиаперевозчика выросла с 6,6 млрд руб. по на конец 2023 года до 8,9 млрд руб., дебиторская — снизилась с 4,3 млрд руб. до 3 млрд руб.

Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair) показала сокращение чистой прибыли в четыре раза до 866 млн руб. против 3,4 млрд руб., годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка за 2024 год составила 79,1 млрд руб., что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом (65,4 млрд руб.). Из этой суммы 49,6 млрд руб. принесли внутренние перевозки, а 28,8 млрд руб. — зарубежные рейсы. В 2023 году эти показатели находились на уровне 40,8 и 24 млрд руб. соответственно.

Себестоимость продаж «ЮТэйр» в прошлом году выросла до 77,8 млрд руб. по сравнению с 62 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль компании сократилась в 1,8 раза — с 6,2 млрд руб. до 3,4 млрд руб. К концу 2024 года объем долгосрочных обязательств «ЮТэйр» составил 47 млрд руб. В конце 2023 года этот показатель был на уровне 54,8 млрд руб.

Чистые активы компании составили 4,3 млрд руб., и как отмечают аудиторы — их стоимость ниже установленного минимального размера уставного капитала для публичных акционерных обществ. Из пояснений следует, что основной причиной формирования отрицательных чистых активов авиакомпании послужили убытки прошлых периодов. Однако за последние два завершенных года произошло значительное улучшение размера чистых активов (+49% к уровню 2022 года).

Как поясняют в авиакомпании, на работу «Ютэйр», как и всей авиаотрасли в целом, оказывали влияния санкции в отношении России и отдельных секторов экономики, что усложняло поставки агрегаторов и влияло на увеличение стоимости поддержания летной годности парка воздушных судов.

Среди неблагоприятных макроэкономических факторов в документе отмечается уровень инфляции, значительные колебания курсов национальной валюты, высокая стоимость авиатоплива, рост цен на аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, увеличение расходов на авиационно-техническое имущество и комплектующие, а также падение реально располагаемых доходов населения.

«Какие-то компании имели возможность заметно увеличивать выручку, в том числе это связано с тем, что в прошлом году продолжали укрепляться перевозки на международных авиалиниях. Компании, у которых большой сегмент туристических международных перевозок в своем портфеле, могли на волне этой тенденции зарабатывать больше и увеличивать выручку. А вот рост издержек ударил по всем»,— прокомментировал итоги деятельности авиакомпаний «Ъ-Урал» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, одной из крупнейших статей расходов является владение парком воздушных судов: лизинг или платежи по кредитам. Но время от времени эту статью перебивают расходы на топливо. По словам господина Пантелеева, «большим подспорьем» для отечественных авиакомпаний было бы снятие санкций в отношении гражданской авиации, чтобы была возможность восстановить легкий доступ к запасным частям и сервисам иностранных провайдеров. В первую очередь это было бы актуально для авиакомпании «ЮТэйр», у которой в парке есть Boeing.

«Но я бы оценил вероятность снятия санкций как довольно незначительную»,— уточнил он.

Эту проблему отметили и в «Уральских авиалиниях». «Все больше самолетов требуют сложных форм регламентного технического обслуживания — доступность зарубежных центров ТО сильно ограничена. До недавнего времени с этим справлялись успешно, но проблемы, вызванные сложностями с закупкой запчастей и расходных материалов, как известно, могут иметь накопительный характер»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе авиакомпании.

Мария Игнатова