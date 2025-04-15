Суд прекратил уголовное дело в отношении скончавшегося экс-замглавы краевого минтранса

Ленинский районный суд Уфы прекратил уголовное дело в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, бывшего заместителя министра транспорта Пермского края Александра Клебанова в связи с его смертью. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Клебанов.

Александр Клебанов.



По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и одной из фирм были заключены договоры на перевозку дорожно-строительных материалов для реконструкции автодороги. В мае 2023 года министр транспорта и дорожной инфраструктуры Башкирии и член совета директоров АО «Башкиравтодор» Александр Клебанов потребовал от руководителей компании-грузоперевозчика 5 млн руб. за общее покровительство, угрожая в случае отказа задержать оплату по выполненным работам. Опасаясь этого, руководство компании передало господину Клебанову взятку.

После возбуждения уголовного дела Александра Клебанова арестовали и поместили в СИЗО. В ходе следствия Александр Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, вину признал в полном объеме и дал показания о совершении преступления другим лицом. После этого ему изменили меру пресечения на домашний арест. 4 марта 2025 года господин Клебанов скончался в одной из столичных больниц на фоне тяжелого заболевания.