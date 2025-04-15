ЦБ отозвал лицензию у уфимского Промтрансбанка

Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка (ПТБ) с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка. По объему активов, ПТБ занимал 177-е место в российской банковской системе.

Как отмечено в сообщении, Промтрансбанк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Особое внимание было уделено соблюдению законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Проведенные проверки показали, что банк обслуживал клиентов, участвовавших в подозрительных операциях по выводу средств в теневой оборот.

В Центральном банке также отметили, что Промтрансбанк был хронически убыточен. Банк делал крупные долгосрочные инвестиции, доходность которых не покрывала расходы на привлечение средств.

Олег Вахитов