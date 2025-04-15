Авиабилеты из Петербурга в страны дальнего зарубежья подорожали на 16% за год

Рост цен на регулярные рейсы из Пулково на внутренних и международных направлениях в летний период составил в среднем 6-16% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным агрегаторов, на ценообразование в этой сфере могут влиять одновременно несколько параметров. В частности, речь идет о колебаниях спроса и расходах на техобслуживание самолетов.

Максимальный рост средней цены был зафиксирован на направлениях дальнего зарубежья (+16%, 67,9 тыс. рублей). Немногим меньше выросла и средняя стоимость внутренних перелетов — 23,5 тыс. рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что аэропорт Пулково переходит на весенне-летний режим работы

Дарья Астанина