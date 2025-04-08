Петербургский аэропорт Пулково переходит на весенне-летний режим работы

Международный аэропорт Пулково в Петербурге перешел на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 25 октября 2025 года, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В рамках весенне-летнего расписания в Пулково запланированы полеты по 107 направлениям (65 — российским, 42 — международным). В частности, в этом сезоне появятся рейсы по новым международным направлениям в Санья (Китай) и Брест (Беларусь).

Также после зимнего перерыва возобновляются рейсы в Даламан, Бодрум (Турция), Гянджу (Азербайджан), Тегеран (Иран), Монастир и Хаммамет (Тунис).

Увеличится в этом сезоне и частота перелетов по ряду популярных международных направлений: в Анталью — до 84 рейсов в неделю, в Стамбул — до 49 рейсов в неделю, в Баку — до 14 рейсов в неделю, в Алматы — до девяти рейсов в неделю, в Пекин — до пяти рейсов в неделю, в Монастир — до четырех рейсов в неделю.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начало строительства второй очереди петербургского аэропорта Пулково перенесли на 2027 год. Одной из причин назвали высокую стоимость заемных средств.

Андрей Цедрик