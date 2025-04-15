В Красноярске двух полицейских осудят за взятки от подозреваемого

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных управления экономической безопасности ГУ МВД региона. Им вменяется в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает краевое СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела осуществляли оперативное сопровождение по делу в отношении жителя Красноярска, которого подозревали в мошенничестве. Правоохранители, установили следователи, предложили задержанному за вознаграждение прекратить расследование.

В августе 2024 года подозреваемый передал силовикам первую часть взятки в $300, через месяц он перевел еще 1 млн руб. Уточняется, что взяткодатель освобожден от уголовной ответственности «в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничеством со следствием».

Александра Стрелкова