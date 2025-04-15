Продажи плодовой алкогольной продукции за три месяца упали на 73,2%

В январе—марте 2025 года розничная продажа спиртного на основе плодов и ягод, а также всех категорий вин снизилась год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Реализация плодовой алкогольной продукции в первом квартале сократилась на 73,2% год к году, до 797,7 тыс. декалитров (дал). Ликерные вина показали падение на 8,8%, до 226,7 тыс. дал. Игристые вина потеряли 4,9%, до 5,14 млн дал, виноградные — 2%, до 12,98 млн дал.

Это не единственные категории спиртного, в которых наметился устойчивый спад. Алкогольная продукция в целом, согласно РАТК, потеряла в рознице 14,7% по итогам января—марта год к году. Продажи водки снизились на 7,2%, коньяка — на 12,6%.

Опрошенные «Ъ» связывают падение спроса с резким повышением цен. Алкоголь подорожал из-за увеличения пошлин для продукции из недружественных стран, акцизов и издержек производителей.