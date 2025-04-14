Британия выдала кредит Украине в $991 млн под доходы от замороженных активов РФ

Минфин Великобритании направил Украине кредит в размере 752 млн фунтов стерлингов ($991 млн) на военную технику, включая ПВО, артиллерию и запчасти для ремонта транспорта. Погасить задолженность предлагается за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов. Эти средства являются частью более крупной суммы — 2,26 млрд фунтов стерлингов, обещанных украинской стороне 1 марта.

Всего в рамках этой суммы предусмотрены три равноценных транша. Первый из них был отправлен Украине 6 марта, второй поступил сегодня, а третий — запланирован на 2026 год. В министерстве финансов Великобритании пояснили, что это необходимо для гибкости Украины в распоряжении средствами и ведении боевых действий.

«Мы усиливаем поддержку Украины, чтобы сдержать российскую агрессию и укрепить национальную безопасность Великобритании в качестве основы нашего плана перемен»,— приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Джона Хили.

Сегодня, 14 апреля, главы МИДов стран—членов ЕС провели встречу в Люксембурге по вопросу украинского кризиса. В результате переговоров европейские партнеры сохранили прежний курс на военную поддержку Украины. В частности, исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок обещала, что Берлин направит Киеву полмиллиона артиллерийских снарядов в рамках запущенной в ЕС инициативы по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов.

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