Лавров: у США и РФ есть понимание по возобновлению работы посольств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что на встречах российской и американской делегаций постепенно удается восстановить диалог между странами, несмотря на различия интересов по большинству вопросов международной повестки дня. Так, по словам министра, уже есть понимание, как возобновить нормальную работу посольств и упростить передвижение дипломатов в стране пребывания, а также решить проблемы со своевременной выдачей виз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью корреспондентам «Ъ» Андрею Колесникову и Анастасии Домбицкой Сергей Лавров обратил внимание, что после прихода республиканской администрации «туго, но восстанавливается диалог», а главное — есть желание с обеих сторон нормализовать дипломатические отношения.

«И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения»,— сказал Сергей Лавров. «Ну выглядит каким-то вообще бредом, что этим приходится заниматься. Но тем не менее»,— добавил он.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте позднее на сайте «Коммерсантъ».

Лусине Баласян