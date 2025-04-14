«Идея на миллион с Олегом Богдановым»
Золото и рынок американского госдолга
Прошедшая неделя была очень знаменательна с точки зрения развития главных тенденций 2025 года. Они прежде всего связаны с двумя активами — это американские казначейские облигации и золото. А третьим можно назвать доллар. Взаимосвязь есть и с другими валютами, но главные движения наблюдались на рынке госдолга США. Доходности резко росли. И это важный элемент, который говорит о слабости внутренней американской позиции. Что делать инвесторам? На какие активы обратить внимание? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Олег Богданов: Когда американцы начинают давить на конкурентов, на Китай прежде всего, где у них дефицит торгового баланса, то возникают определенные диспропорции внутри США, которые вызывают серьезный отток из казначейских облигаций, из рынка американского госдолга. Цены падают, доходности идут вверх. А растущая доходность — это конкретный удар по американскому бизнесу и экономике. Судя по всему, вопрос недоверия и конкурентной борьбы между США и Китаем прежде всего в технологическом секторе будет продолжаться, недоверие начнет расти, облигации падать, а цена на золото расти.
Полная версия программы: