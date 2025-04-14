«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Прошедшая неделя была очень знаменательна с точки зрения развития главных тенденций 2025 года. Они прежде всего связаны с двумя активами — это американские казначейские облигации и золото. А третьим можно назвать доллар. Взаимосвязь есть и с другими валютами, но главные движения наблюдались на рынке госдолга США. Доходности резко росли. И это важный элемент, который говорит о слабости внутренней американской позиции. Что делать инвесторам? На какие активы обратить внимание? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Когда американцы начинают давить на конкурентов, на Китай прежде всего, где у них дефицит торгового баланса, то возникают определенные диспропорции внутри США, которые вызывают серьезный отток из казначейских облигаций, из рынка американского госдолга. Цены падают, доходности идут вверх. А растущая доходность — это конкретный удар по американскому бизнесу и экономике. Судя по всему, вопрос недоверия и конкурентной борьбы между США и Китаем прежде всего в технологическом секторе будет продолжаться, недоверие начнет расти, облигации падать, а цена на золото расти.

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