Путин сообщил о запуске деревоперерабатывающих предприятий в трех регионах

Президент Владимир Путин объявил о начале работы трех деревоперерабатывающих предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Об этом глава государства рассказал на совещании с членами правительства.

В Калужской области запустили проект деревообработки полного цикла, в рамках которого реализуется производство древесностружечных плит, в том числе ламинированного типа. В Ленинградской области заработало предприятие декоративного бумажно-слоистого пластика. В Подмосковье появился новый цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

«Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы. Большие резервы, хочу это особо подчеркнуть, большие резервы и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины»,— отметил президент. Господин Путин добавил, что страна продолжит эффективно использовать свои лесные богатства.