ЦБ и кредиторы согласовали схему реструктуризации долга Segezha Group

Власти согласовали схему реструктуризации долга лесопромышленного холдинга Segezha Group с собственниками, банками-кредиторами и ЦБ. Помимо самой реструктуризации проект предполагает возможное участие банков в капитале компании. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Недавно мы рассматривали конкретный проект группы компаний Segezha и смогли найти решение вместе с кредиторами, с собственниками этой группы»,— рассказал глава Минпромторга президенту Владимиру Путину на совещании. Он поблагодарил Банк России за содействие в разрешении кейса Segezha.

Господин Алиханов надеется, что ЦБ пойдет навстречу министерству и в работе с ГК «Ульяновский лесопромышленный комплекс». «У них есть определенные сложности, достаточно серьезный уровень кредитной нагрузки, но надеемся повторить тот же опыт, который у нас получился с Segezha»,— сказал министр.

По состоянию на третий квартал 2024 года чистый долг Segezha Group составлял 143,5 млрд руб. Для снижения задолженности в ноябре холдинг объявил о допэмиссии акций на 101 млрд руб. по закрытой подписке. Помимо действующих акционеров и фондов в размещении ценных бумаг могли поучаствовать кредиторы, рассчитывая на преимущество при их выкупе.

Подробности — в материале «Ъ» «В лесу ищут акции».