Претендентский перебор

Завершившийся в воскресенье, 13 апреля, регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не дал однозначного ответа на вопрос о фаворите play-off. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» — лишь один из главных претендентов. А таких команд, которые готовы дать ему бой, набирается с полдесятка. Прежде всего это победитель Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» и выигравший Восточную конференцию «Кливленд Кавальерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс»

Фото: Michael Dwyer / AP Матч между командами «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс»

Фото: Michael Dwyer / AP

В который раз подряд перед play-off НБА чрезвычайно сложно разглядеть безоговорочного фаворита, команду вроде властвовавшего в середине прошлого десятилетия «Голден Стейт Уорриорс», в которой не смущало бы ничего. Вот действующий чемпион «Бостон Селтикс» — безусловный претендент на титул. Победный состав он сохранил и регулярный сезон прошел легко: хотя и не выиграл Восточную конференцию, в четвертый раз подряд преодолел считающийся иллюстрацией мощи порог в 50 побед (на этот раз остановился на 61). Но где у этого «Бостона» тонко, видят все эксперты: 40 матчей из-за травм пропустил Кристапс Порзингис, 22 — подменяющий его на позиции центрового ветеран Эл Хорфорд, 20 — другой игрок стартовой пятерки, Дрю Холидей. А незадолго до конца регулярного чемпионата стало известно о том, что повреждение получил Джейлен Браун, самый ценный игрок прошлогоднего финала. Правда, по данным ESPN, к серии первого раунда, стартующей 19 апреля, он все же вернется.

Чрезвычайно высоко котируется и «Оклахома». В прошлом году она совершила прорыв, заняв после трех лет без play-off первое место на Западе. В этом — решилась на несколько точечных усилений и провела сезон еще успешнее.

«Оклахома» выиграла регулярный чемпионат (68 побед и 14 поражений — лучшее достижение франшизы и шестой показатель в истории НБА) и установила рекорд лиги по средней разнице очков (+12,9 — признак абсолютного превосходства). И именно здесь выступает лучший снайпер лиги Шей Гилджес-Александер (32,7 очка за игру), который почти наверняка будет признан самым ценным игроком первенства. Но хватит ли «Оклахоме» опыта? Дело в том, что команд моложе нее в лиге нет. А в истории НБА можно найти лишь одного чемпиона из ее возрастной категории — со средним возрастом состава ниже 25 лет. Это «Портленд Трейл Блейзерс» образца 1977 года.

Впрочем, есть у «Бостона» серьезные соперники и помимо «Оклахомы», с которой действующий чемпион может встретиться только в финале. В Восточной конференции «Селтикс» уступили верхнюю строчку «Кливленд Кавальерс» — еще одной относительно молодой, обладающей исключительным бросковым потенциалом, команде. С ней, если ранние раунды обойдутся без сюрпризов, намечена встреча в полуфинале.

А еще раньше «Бостону» может попасться «Нью-Йорк Никс», занявший третье место в конференции. Летом он смотрелся наиболее опасным конкурентом чемпиона. По ходу сезона эти прогнозы скорректировались: «Никс», будучи неплохой командой, не выглядели ровней «Селтикс» и «Кавальерс», проиграв все восемь матчей против лидеров Востока. Да и с «Детройт Пистонс», соперником по первому раунду, у «Нью-Йорка» статистика не самая убедительная: одна победа в четырех встречах. Однако в распоряжении главного тренера Тома Тибодо очень сбалансированный состав: тут и Джейлен Брансон с его эталонным броском, и элитный «большой» Карл-Энтони Таунс, и один из лучших универсалов во всей НБА Джош Харт, и «железный» Микал Бриджес, сыгравший за сезон 3036 минут — больше нет ни у кого в лиге.

Есть и несколько менее очевидных соискателей трофея. Среди них праздновавший триумф два года назад «Денвер Наггетс» с феноменальным Николой Йокичем, в среднем за игру выбивающим трипл-дабл и переписывающим разнообразные рекорды лиги.

Там же — «Миннесота Тимбервулвз», в прошлом сезоне долетевшая до финала конференции. Ну и куда без «Лос-Анджелес Лейкерс», совершившего перед трансферным дедлайном один из самых громких обменов века в НБА? В его составе бок о бок с Леброном Джеймсом теперь играет еще одна звезда первой величины — Лука Дончич, главный герой прошлогодней кампании «Даллас Маверикс» (именно он уступил «Бостону» в решающей серии сезона). Наличие Дончича — само по себе фактор, как и его отсутствие: так, шансы «Далласа» после ухода словенца измеряются сотыми долями процента. Техасский клуб начнет второй этап сезона со стадии play-in — мини-турнира за право играть в play-off.

Роман Левищев