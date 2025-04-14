Компания «Водолет» планирует запустить скоростные речные суда в Пермь и Самару

Нижегородский перевозчик «Водолет» планирует в 2025 году запустить пассажирские перевозки на скоростных судах на подводных крыльях в Пермь и Самарскую область — в Тольятти и Самару. Об этом сообщил проектный офис стратегии развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Кроме того, кроме действующих маршрутов по реке Ока до Дзержинска и Павлово в компании прорабатывают возможность запуска пассажирских судов на подводных крыльях до Чулково, Выксы, Работок, Дудина монастыря и Горбатова.

Андрей Репин