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Компания «Водолет» планирует запустить скоростные речные суда в Пермь и Самару

Нижегородский перевозчик «Водолет» планирует в 2025 году запустить пассажирские перевозки на скоростных судах на подводных крыльях в Пермь и Самарскую область — в Тольятти и Самару. Об этом сообщил проектный офис стратегии развития Нижегородской области.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Кроме того, кроме действующих маршрутов по реке Ока до Дзержинска и Павлово в компании прорабатывают возможность запуска пассажирских судов на подводных крыльях до Чулково, Выксы, Работок, Дудина монастыря и Горбатова.

Андрей Репин