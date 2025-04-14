Участникам драки у ночного клуба в Уфе предъявили обвинение

Следственный отдел по Кировскому району Уфы предъявил четверым участникам массовой драки в возрасте от 23 до 27 лет обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)., сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Один из них обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По материалам дела, рано утром 12 апреля возле ночного клуба Vgostibar на Коммунистической улице между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку, во время которой шестеро участников получили травмы. Один из обвиняемых ударил двоих оппонентов ножом. Всем пострадавшим оказана медпомощь, один госпитализирован.

Кировский районный суд по ходатайству органов следствия арестовал до 12 июня одного обвиняемого, решается вопрос об аресте остальных. Пятый участник конфликта находится в больнице. После улучшения его состояния здоровья с ним также проведут следственные действия. Шестой фигурант уголовного дела задержан и доставляется для проведения следственных действий, отметили в ведомстве.

Майя Иванова