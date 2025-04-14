Первая международная биеннале экоарта откроется в Нижнем Новгороде 18 апреля

В Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября пройдет Первая международная биеннале экологического искусства. Свои работы представят более 150 современных художников из России, Аргентины, Вьетнама, Италии, Китая, Кореи, Мексики, Франции и других стран, рассказали организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Марии Сафроновой «Заселение ульев». 2021. Дерево, холст, масло, золото, воск, битум

Фото: Мария Сафронова Работа Марии Сафроновой «Заселение ульев». 2021. Дерево, холст, масло, золото, воск, битум

Фото: Мария Сафронова

Мероприятие подготовлено по инициативе правительства региона и московской галереи «Триумф». Проект посвящен осмыслению взаимоотношений человека и природы. Через инсталляции, видео-арт, фотографию, живописные, графические и скульптурные работы художники будут говорить об экологии как главной и объединяющей теме современности.

Первый спецпроект биеннале под названием «Земное / Планетарное» откроется 18 апреля в Арсенале. 17 мая в НГХМ заработает проект «Зона пчел», а в «Цехе» — «Цифровые надежды». Главная выставка биеннале «Кожа Земли» откроется 30 мая в зданиях Мытного рынка и гостиницы Ермолаевых, которые впервые будут использованы как выставочные пространства. 4 июня в Академии «Маяк» стартует спецпроект «Чистая энергия», 20 июля — «Мечты о доме» в Арсенале, 20 августа — «Искусство атомных городов» в «Маяке».

В программе есть два уличных мероприятия:

«Воздух» (5 июня — 26 октября) — в Нижнем Новгороде создадут восемь муралов, объединенных темой экологии;

«Луг» (3 июля — 26 октября) — художник Даня Пирогов разработает башни с гнездами для разных видов птиц Нижегородской области.

Выставки также пройдут в центре современного искусства «Терминал А», студии «Тихая», галереях Futuro и 9Б.

Елена Ковалева