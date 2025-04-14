Суд снова отложил завершение процедуры банкротства ЗиДа

Арбитражный суд Пермского края сегодня вновь отложил рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) о завершении процедуры банкротства предприятия. С ходатайством обратился сам управляющий Лев Шляпин. Завершение процедуры отложено из-за неготовности документов. Новое заседание назначено на 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производил оборонную и гражданскую продукцию. В 2023 году имущество ФГУП было приобретено АО «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб. Для управления пермской площадкой новый владелец создал филиал. После этого ЗиД полностью погасил долг перед налоговой службой.