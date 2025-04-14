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Коммерсантъ FM
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Суд признал законным запрет на выезд из РФ бенефициару Домодедово Каменщику

Арбитражный суд Подмосковья отказался признать незаконным запрет на выезд из России бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика. Его ввели в рамках иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг». Основное заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 14 мая.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В иске отказать полностью»,— сказано в карточке дела. 4 марта господин Каменщик подал ходатайство об отмене временного ограничения на выезд из страны. Там он требовал признать незаконным постановление судебного пристава, вынесенное 21 февраля.

В январе по иску Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры на все доли ООО «ДМЕ Холдинг». По данным надзорного органа, бенефициары ООО Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, незаконно распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу. Домодедово пока продолжает работать.

Подробности — в материале «Ъ» «Прокуроры высадились в Домодедово».

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