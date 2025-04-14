Фильм о победе гандболисток России на Олимпиаде снимет ГК «Дело»

Фильм о победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро снимет продюсерский центр «Сделано в "Дело"» (принадлежит ГК «Дело»). Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гандбола России, предприниматель из Новороссийска, основной владелец Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

По его словам, сейчас идет работа над окончательной версией сценария. Первые съемки запланированы на конец 2025 года. Режиссер фильма еще не утвержден.

В 2016 году гандболистки сборной России впервые выиграли Олимпиаду в Бразилии. Они одержали победу над командой Франции со счетом 22:19.

Ранее господин Шишкарев выразил надежду на выход новороссийского футбольного клуба «Черноморец» в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне.

Сергей Шишкарев возглавляет совет директоров созданной им в Новороссийске в 1993 году транспортно-логистической Группы компаний «Дело». С 2015 года избран президентом Федерации гандбола России (ФГР). С 2018 года — почетный гражданин Новороссийска. С 2022 года господин Шишкарев зарегистрировал ООО «Продюсерский центр "Сделано в "Дело"». Основной вид деятельности «Сделано в "Дело"» — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.