Сергей Шишкарев ожидает выхода новороссийского «Черноморца» в РПЛ в этом году

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» планирует выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне, рассказал ТАСС председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Сейчас ФК «Черноморец» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Футбольная команда Новороссийска набрала 47 очков в 27 матчах. Напрямую в РПЛ выходят две лучшие команды по итогам чемпионата. До итогов чемпионата осталось провести еще семь встреч.

В случае выхода в РПЛ в Новороссийске нужно будет исправить недочеты домашнего стадиона. По мнению господина Шишкарева, на их устранения потребуется не менее пяти месяцев. Поэтому первые матчи Российской премьер-лиги «Черноморец» проведет на другом стадионе Кубани. Сейчас ведутся переговоры об арене «Фишт» в Сочи.

Сегодня «Черноморец» проведет домашнюю встречу с ФК «Ротор» из Волгограда. Перед матчем болельщиков ждет выступление группы One More Band и автограф-сессия Ильи Родионова. Начало матча в 15:00, проход на стадион «Центральный» открыт в 13:30.

Алена Воробьева