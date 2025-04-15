Назад, в генетическое будущее

Стартап GenStore разработал цифровую систему для быстрого прогнозирования племенной ценности крупного рогатого скота. Приложение помогает фермерам и животноводческим хозяйствам получать прогноз генетического потенциала животных за 10–60 минут вместо обычных двух месяцев, которые требуются для геномной оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы обрабатываем информацию о предках животного до пятого-шестого поколения и создаем прогноз по более чем 40 селекционным индексам, включая показатели молочной продуктивности, фертильности, здоровья и экстерьера»,— объясняет разработчик системы Вадим Олонцев.

Проект вырос из стартап-студии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Идея родилась во время научных исследований, когда университетская команда столкнулась с проблемой: не хватало простых инструментов для быстрой оценки племенного потенциала. Идейным вдохновителем проекта стала Екатерина Сакса — ветеран селекции в Ленинградской области, внесшая значительный вклад в формирование ленинградского типа скота. Ее многолетний опыт и экспертиза легли в основу цифрового продукта.

«В нашей стартап-студии сейчас развивается более 20 проектов на разных этапах, и это только начало. Мы охватываем самые разные сферы: от системы для прополки сорняков и безболезненных шприцев для собак с диабетом до более совершенных доильных аппаратов и умных систем кормления коров. GenStore — один из наших наиболее перспективных проектов»,— рассказывает Юрий Муретов, заведующий клиникой мелких домашних животных и глава стартап-студии СПбГУВМ.

Приложение собирает данные из разных источников: американской и канадской систем оценки племенной ценности, реестра ВНИИПлем и программ управления стадом. Главное преимущество системы — наличие в базе не только зарубежных, но и отечественных быков-производителей, что делает ее особенно полезной для российских хозяйств.

Система предлагает «кабинет селекционера», где специалисты могут следить за изменениями племенной ценности животных, ранжировать скот по разным показателям и выстраивать стратегии разведения. Это существенно снижает объем рутинной работы и освобождает время для важных решений.

GenStore помогает сельхозпредприятиям принимать обоснованные решения о судьбе животных: кого продать как племенной скот, от кого получать эмбрионы, а кого отправить на выбраковку. По сути, это инструмент для планирования и ускорения генетического улучшения стада.

Система особенно полезна для развития рынка племенных животных в России. Сейчас в Ленинградской области обычных быков часто продают по живому весу — в среднем от 250 руб. за 1 кг и выше. А после племенной оценки животное реализуется по фиксированной цене за голову, которая в разы превышает стандартную цену. При этом импортный бык с качественными показателями стоит около 1 млн руб. с учетом транспортных расходов, тогда как отечественный с такими же характеристиками может обойтись существенно дешевле. GenStore помогает находить среди российского поголовья животных с высоким генетическим потенциалом и точно оценивать их стоимость, что способствует импортозамещению в племенном животноводстве.

Точность прогнозов GenStore составляет 55–60%, что заметно выше, чем при обычных методах селекции. База данных обновляется три раза в год, когда обновляется мировая база быков-производителей Голштинской ассоциации.

Пользоваться приложением дешевле, чем делать геномную оценку. Генотипирование одной коровы стоит не менее 7 тыс. руб., быка — не менее 50 тыс. руб., а услуги GenStore обходятся в несколько раз дешевле.

Приложение уже доступно в RuStore, ведутся переговоры с хозяйствами Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей о внедрении системы. Скоро в системе появятся модули для расчета инбридинга (близкородственного скрещивания) и контроля генетических аномалий.

«Мы упрощаем сбор данных: фермер может просто сфотографировать генеалогию животного, отправить фото через приложение и получить прогноз в течение часа прямо на выставке или ферме»,— говорит Олонцев. Система зарегистрирована в госреестре как программа для ЭВМ.

Ксения Слеповронская